Auto all’interno del passaggio a livello di Pietra Ligure: ritardi al trasporto ferroviario

Pietra Ligure. Lunghe code sul lungomare pietrese, viabilità in tilt a seguito di una interruzione della circolazione ferroviaria per un’auto rimasta all’interno dell’area del passaggio a livello di Pietra Ligure. L’allarme è scattato intorno alle 11 e 30 di questa mattina.

A seguito della presenza della vettura, con le sbarre chiuse per il passaggio dei convogli in arrivo e/o in partenza dalla stazione pietrese, è stato necessario per ragioni di sicurezza l’intervento del personale Fs, che ha presidiato la zona ferroviaria per consentire la ripresa del trasporto ferroviaria.

In relazione all’accaduto aumento esponenziale dei tempi di attesa per la riapertura del passaggio a livello e il deflusso dei veicoli e pedoni fermi. Nessun danno per l’auto rimasta tra le due sbarre chiuse: non sono mancati disagi e ritardi per alcuni treni in transito, di circa 30 minuti. Ora la situazione è tornata alla normalità.