Amt, approvato il bilancio 2022: in utile per il decimo anno consecutivo

Genova. Si è svolta oggi, presso la direzione di AMT, l’Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022. Oltre all’approvazione del bilancio, all’ordine del giorno della seduta odierna anche la nomina degli organi societari. Ilaria Gavuglio è stata confermata Presidente e da oggi si apre il primo mandato triennale all’insegna della sua guida. Nominati anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione: Enzo Sivori, Manuela Bruzzone, Sabina Alzona e Giorgio Canepa.

Nominato anche il Collegio dei Sindaci: Luca Verdino, presidente, e sindaci effettivi Daniela Rosina e Giovanni Costa. AMT si colloca nello scenario nazionale come uno dei principali player, con circa 3.000 dipendenti e più di 900 mezzi tra autobus, treni metro, funicolari, ascensori e ferrovie che fanno parte di tutto il sistema multi modale caratteristico della realtà genovese. Il territorio servito comprende i 67 Comuni che compongono l’area vasta metropolitana, tra cui il capoluogo ligure. Il 2022 è stato un anno di transizione, caratterizzato dalla fine dell’emergenza pandemica e dai primi segnali evidenti di una progressiva ripresa nell’uso del Trasporto Pubblico da parte dei cittadini, incoraggiati dal graduale ritorno verso la normalità, confermata anche dalla tendenza dei primi mesi del 2023. Grazie ad una gestione operativa, economica e finanziaria attenta, l’azienda ha chiuso in positivo l’anno appena trascorso. Per il decimo anno consecutivo, infatti, il risultato conseguito dall’azienda porta il segno più; il bilancio civilistico 2022 si è chiuso con un utile di 188.803 Euro.

Il bilancio è stato controllato e validato dalla società esterna di revisione Deloitte & Touche. Alcuni indicatori economici di sintesi aiutano a misurare i volumi dell’azienda nel 2022. Il valore della produzione nel 2022 è stato di 218,4 milioni di Euro, superiore di 4,95 milioni di Euro (+2,68%) rispetto al 2021. Nel 2022 sono stati prodotti complessivamente circa 37,2 milioni di km, con un incremento rispetto al 2021 dell’1,8%. I passeggeri trasportati sono stati complessivamente circa 210 milioni. Nel 2022 i ricavi da titoli di viaggio sono aumentati sensibilmente rispetto all’anno precedente (55,61 milioni di Euro nel 2022 rispetto a 50,64 milioni di Euro nel 2021) pur attestandosi ancora a valori inferiori rispetto al periodo ante Covid. Il risultato operativo della società è aumentato di circa 245 mila Euro. La marginalità sul valore della produzione è passata dallo 0,5% allo 0,6%.

Il 2022 ha visto la prosecuzione e la concretizzazione di importanti progetti sulla mobilità che stanno cambiando il trasporto pubblico genovese: tra tutti, la transizione energetica della flotta verso l’elettrico e l’innovazione dei servizi per i clienti legati allo sviluppo della tecnologia. I primi mesi del 2023 hanno mostrato i segni di una forte ripresa del Tpl, con l’aumento dei passeggeri, l’aumento dei ricavi da traffico e il progressivo e sostanziale ritorno ai carichi del 2019. Sono tutti segnali della ripresa della normalità e consentono una progettualità improntata alla visione strategica di lungo periodo in ottica di messa a terra dei grandi progetti della città di Genova. Sul fronte dei costi si registra, inoltre, sempre nei primi mesi dell’anno in corso, una progressiva riduzione sia del costo dell’energia elettrica sia del costo del gasolio che stanno tornando a valori pre crisi energetica.

“È un risultato importante quello che registriamo oggi, si tratta del decimo anno di chiusura in positivo di AMT a testimonianza della solidità di questa azienda. Questo risultato è frutto dell’impegno di tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno lavorano per AMT – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente di AMT-Desidero ringraziare il sindaco Marco Bucci, il vice sindaco Pietro Piciocchi, l’assessore Matteo Campora, il consigliere delegato Claudio Garbarino, tutta l’Amministrazione e i Comuni soci per la fiducia accordatami. Infine, ringrazio tutti gli Enti che garantiscono all’azienda il necessario supporto e la visione condivisa verso un modello di Tpl innovativo e sfidante; grazie alle risorse messe a disposizione hanno reso possibile il nuovo modello di business che guarda alla mobilità del futuro che farà diventare la nostra città un modello di trasporto pubblico conveniente, attrattivo e sostenibile. Sono molto onorata di questo incarico che mi vedrà fortemente impegnata”.

“Sono stati approvati oggi il bilancio 2022 e il piano previsionale che testimonia l’ottimo lavoro svolto dal management di AMT e dall’ingegner Beltrami nonché dall’attuale presidente Ilaria Gavuglio – dichiara l’assessore alla Mobilità integrata e ai Trasporti del Comune di Genova Matteo Campora – Nei prossimi anni gli investimenti che interesseranno AMT supereranno il miliardo di euro con l’obiettivo di restituire ai cittadini un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile. Viene confermata la presidente Ilaria Gavuglio che ha dimostrato grande capacità nell’affrontare un periodo complesso per il Tpl. A lei spetterà il compito di guidare la trasformazione in atto”. “Ringrazio l’ingegner Beltrami per il lavoro svolto. Come Città Metropolitana siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalla neo presidente Ilaria Gavuglio che è stata riconfermata proprio per la trasformazione di quest’azienda in una visione metropolitana. Oggi le facciamo i nostri migliori auguri di una gestione proficua, a misura di cittadini, che valorizzi il territorio metropolitano” dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana.