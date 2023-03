Riapertura del tribunale di Chiavari, comune prepara commissione speciale per convincere Roma

Chiavari. A Chiavari si riunirà venerdì 17 marzo, alle 19.30, il Consiglio Comunale. Una seduta straordinaria per affrontare il tema della riapertura del Tribunale del Tigullio.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarderà la costituzione di una commissione speciale che avrà il compito di redigere un progetto da sottoporre al Ministero della Giustizia.

“Parteciperanno tutti i capigruppo consiliari e un consulente esterno, esperto in materia, che sarà nominato con un’apposita votazione. Come maggioranza proporremo Gabriele Trossarello, presidente storico del comitato contro la chiusura – dichiara il sindaco Messuti – La commissione si occuperà di verificare le condizioni e vagliare ogni possibilità d’azione per arrivare a presentare, entro sei mesi, un progetto di riapertura dotato di sostenibilità economica e fattibilità giuridica. Il fine è duplice: rivedere la geografia giudiziaria e offrire un servizio più efficiente in grado di alleggerire il lavoro dei tribunali delle grandi città. Di certo sarà una sfida impegnativa, ma lavoreremo per ottenere il miglior risultato possibile per il nostro territorio”.