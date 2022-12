Chiavari, fiume Entella: al via le operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo

Chiavari. Sono partite le operazioni di pulizia e sfalcio di alcuni tratti dell’alveo del fiume Entella. Esaminata la Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) presentata dal Comune di Chiavari, arriva il via libera da parte di Città Metropolitana e di Arpal per procedere ad un taglio selettivo della vegetazione presente in prossimità del ponte della Maddalena. A realizzare i lavori la ditta Bio System Srl per un importo pari a 18.117 euro.

“In collaborazione con Lavagna abbiamo dato avvio a questi interventi per garantire una maggiore sicurezza anche se, a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici di Regione Liguria, non è stata rilevata la presenza di vegetazione tale da creare possibili situazioni di pericolo” dichiara l’assessore Paolo Garibaldi.

E conclude: “Inoltre, non tutte le zone potranno essere oggetto di lavori di pulizia perché inserite nell’area speciale di conservazione ZSC perché di rilevante importanza naturalistica”.