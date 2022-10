Via Cadorna, si rompe un grosso tubo dell’acqua: intervento in corso di Iren, diverse zone a secco

Genova. Un tubo dell’acqua da 400 millimetri di diametro si è rotto questa notte in via Cadorna, in centro città. E’ successo intorno alle 4. La rottura ha provocato un temporaneo allagamenti nella zona tra via Cadorna e via Fiume.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Iren. Al momento ci sono diverse zone senz’acqua o con disservizi tra Borgo Incrociati e via Bobbio fino al cimitero di Staglieno. Anche in via Serra si registrano alcune utenze senz’acqua.

Il servizio, fa sapere Iren, sarà ripristinato nel tardo pomeriggio.