Maresca, “Caro Conte, chi ha costruito il ponte sono stati Bucci e Toti”

Genova. “Caro Conte, il merito del Ponte San Giorgio è di Bucci e Toti. Parole a vanvera quelle dell’ex Premier, al di là della legge che, in quel contesto, è stata sacrosanta, il lavoro del Sindaco Bucci e del Governatore Toti è stato eccezionale”, questa la la dichiarazione dell’assessore al Porto Francesco Maresca.

“Ponte San Giorgio – continua – significa aver costruito in poco un’opera dell’ingegno umano che è finita su “Wall Street Journal”, significa aver mantenuto salda e sicura una città nella quale tutti hanno remato nella stessa direzione, compresi cittadini, aziende e comitati”.

“Questo vuol dire aver retto il timone di una nave che, invece di affondare, ha rafforzato i suoi motori, andando sempre più veloce, questa nave è Genova. Il Ponte San Giorgio è un grande segnale di civiltà che rimarrà nella storia. E così rimarrà nella storia anche il nome del nostro Sindaco e quello del Governatore”, sottolinea Maresca. G

“Genova è un modello per l’Italia sotto tutti i punti di vista, un’isola felice delle amministrazioni locali del nostro Paese, e oltre alla costruzione del Ponte si intendono anche tutte le altre opere, comprese le infrastrutture portuali e la rigenerazione porto città, che stanno consentendo a Genova di crescere in Italia e in Europa”, conclude.