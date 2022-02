Agriturismi e fattorie didattiche: avvia la tua attività con un contributo fino al 50% - Genova 24

Hai mai pensato di aprire un’attività agricola?

Di portare avanti l’agriturismo di famiglia?

Oppure di lasciare il lavoro e dedicarti alla natura, agli animali, al buon cibo, in una fattoria didattica che diventa una vera e propria esperienza?

Allora questa è l’opportunità perfetta per te.

Con il bando emanato dalla regione Piemonte, il settore agricolo del territorio si pone un ulteriore obiettivo: consentire lo svolgimento di attività complementari alla produzione agricola, creando MPMI che possano essere vere e proprie esperienze sensoriali all’interno di tutta la regione.

Per farlo, verranno stanziati contributi a fondo perduto fino al 50%, che copriranno parte delle spese per l’avvio di attività nella produzione agricola: agriturismi, fattorie didattiche, ma anche interventi di ristrutturazione e ammodernamento di edifici destinati alla produttività dell’impresa, così come servizi per l’infanzia tipo agriasilo, o per supportare e affiancare terapie mediche e riabilitative come l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante.

Questa è l’occasione giusta per fare qualcosa di speciale per te, ma anche per il prossimo.

Contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 per saperne di più oppure visita il sito www.incentiviitalia.com per conoscere tutte le opportunità del settore agricolo!