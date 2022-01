Shopping online: stanziati 300.000€ per la creazione di e-commerce - Genova 24

Alimenti, abbigliamento, attrezzature tecnologiche…Chi è che non ha mai fatto shopping online?!

Al giorno d’oggi acquistare sul web beni di qualsiasi tipologia è diventata una vera e propria abitudine.

Perché? Una cosa è certa: lo shopping online è facile, comodo, e ti permette di acquistare da negozi e attività in tutte le parti del mondo.

Sarà per questi aspetti che dalle piccole botteghe fino alle grandi imprese si sente sempre di più l’urgenza di creare il proprio e-commerce.

Ma con 300.000€ sarà ancora più semplice.

Infatti, il bando di oggi è un contributo a fondo perduto al 40% che può arrivare a stanziare fino a 300.000€ per la creazione di un e-commerce: le spese coperte vanno dall’ideazione, allo sviluppo, alla pubblicazione, fino alla comunicazione online e offline dell’intero progetto.

Questa sì che è l’opportunità per portare i tuoi prodotti fuori dai confini dell’azienda!

