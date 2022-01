Savona: contributi fino al 75% per gli enti pubblici e no profit - Genova 24

La Fortezza del Priamar, Piazza del Brandale, Via Pia, ma anche tutti i paesi che la circondano: sono tante le cose che rendono Savona una città speciale.

Ma adesso sta per dipingersi di nuovi colori grazie a iniziative e progetti davvero speciali, perché è stato emanato un bando dedicato agli enti pubblici e no profit del territorio savonese!

Lo scopo di questo bando sarà quello di incentivare l’avvio di progetti e iniziative in alcuni dei settori più importanti per la crescita dell’intera città: l’arte e i beni culturali, l’educazione e l’istruzione, il volontariato e la beneficenza, ma anche le attività sportive.

La realizzazione di programmi creativi e artistici, ma anche percorsi di studio e di formazione, insieme ad aiuti e donazioni, così come tornei, gare e momenti di condivisione potranno essere realizzati grazie ad un contributo a fondo perduto che coprirà fino al 75% dell’intero progetto.

La scadenza è il 15 febbraio, cosa stai aspettando? Se sei di Sanna contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com!