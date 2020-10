Noleggio di tensostrutture a Roma: perché fare questa scelta

Nel momento in cui si deve organizzare un evento, tutto deve essere curato nei minimi particolari. Dai servizi offerti al pubblico dei partecipanti fino agli eventuali momenti di spettacolo, si tratta in tutti i casi di manifestazioni che devono poter permettere il raggiungimento di obiettivi specifici. Sia che si tratti di promozione aziendale sia che si voglia organizzare una fiera o un evento particolare, assume una grande importanza anche la location in cui si svolge l’evento, un altro dettaglio importante da non trascurare. Potrebbe essere quindi necessario rivolgersi al noleggio di tensostrutture ad esempio a Roma, per l’organizzazione di un evento che possa essere ricordato al meglio nel corso del tempo. Ma che cosa sono le tensostrutture? Come fare e a chi rivolgersi per il noleggio di queste strutture importanti a Roma? Analizziamo tutto nel dettaglio.

Cosa sono le tensostrutture

Per il noleggio di tensostrutture a Roma puoi rivolgerti a nosilence.it, che ti offre un servizio molto pratico con una grande disponibilità di strutture di questo tipo modulari. Partiamo proprio dall’analisi di queste strutture, specificando di che cosa si tratta nei dettagli.

Le tensostrutture sono delle costruzioni a carattere temporaneo che spesso vengono utilizzate per coprire delle aree all’esterno. Si tratta di strutture vere e proprie che vengono realizzate con l’impiego di materiali che sono tenuti insieme attraverso una tensione.

Esistono differenti tipologie di tensostrutture. Possiamo ricordare ad esempio quelle con teli di copertura in PVC, molto utili ad esempio per i ricevimenti. Per quanto riguarda invece ad esempio gli spettacoli o il settore della moda, spesso sono utilizzate le tensostrutture con altezza in gronda elevata.

Grazie a queste strutture molto pratiche e funzionali è possibile mettere a punto uno spazio al coperto per realizzare degli ambienti capaci di rispondere a qualsiasi necessità, ad esempio per organizzare una fiera, un evento di moda o appunto un ricevimento.

Spesso chi noleggia queste strutture mette a disposizione anche delle caratteristiche opzionali, con l’opportunità di usufruire di tendaggi, schermi di protezione, riscaldamento e impianto di condizionamento.

È possibile inoltre scegliere tra diverse possibilità per il piano di calpestio. Quest’ultimo può essere realizzato con la moquette, con il parquet, con le piastrelle laccate di diversi colori o anche con l’erba sintetica.

Chi si occupa di noleggio di tensostrutture fornisce anche diverse opportunità interessanti per quanto riguarda l’illuminazione all’interno dello spazio. È possibile ad esempio usufruire di un’illuminazione con centralina delle luci, di illuminazione scenica o di illuminazione tecnica.

Perché scegliere una tensostruttura

Per l’organizzazione di un evento o di un ricevimento può essere davvero fondamentale il ruolo svolto da una tensostruttura. Si possono scegliere dei prodotti di questo genere per diverse ragioni, sia per quanto riguarda i motivi di carattere estetico che relativamente ai motivi di carattere tecnico.

Le strutture di questo tipo sono infatti molto convenienti, perché risultano economiche e allo stesso tempo mettono a disposizione degli utenti numerosi servizi e funzionalità. Hanno la caratteristica della leggerezza e risultano luminose e adattabili a differenti impieghi.

Sono delle costruzioni stabili, proprio per come vengono realizzate e per la struttura che presentano. Infatti le tensostrutture non sono soggette a sollecitazioni dovute alle flessioni e quindi possono essere utilizzate in piena sicurezza, senza alcun problema di instabilità.

Nelle tensostrutture non sono presenti dei fattori che sono soggetti alla compressione e questo permette la messa a punto di costruzioni molto leggere, con un peso non elevato. Spesso vengono noleggiate delle tensostrutture modulari, che possono essere prolungate di diversi metri procedendo in base alle esigenze specifiche dell’evento che si vuole mettere a punto.

In ogni caso queste costruzioni permettono di realizzare degli spazi sicuri e personalizzati sulla base delle esigenze specifiche degli utenti.