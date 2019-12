Serie A1 femminile: la finale sarà TC Genova contro Prato

Genova. La Serie A1 femminile ha eletto le due finaliste che venerdì 6 e sabato 7 dicembre si contenderanno lo scudetto al PalaTagliate di Lucca: sono Tennis Club Prato e Tennis Club Genova 1893.

Sui campi del Tennis Club Parioli la formazione toscana, dopo il 3-1 sui campi di casa, ottiene con Lucrezia Stefanini e Kristina Kucova i due punti necessari per ritrovare la finale (dopo lo stop in semi di dodici mesi fa). Andrà dunque a caccia del sesto scudetto Prato, che nelle ultime sei stagioni ha vinto quattro dei cinque titoli della sua storia, di cui tre consecutivi (2015, 2016 e 2017).

Dal canto suo la formazione ligure dopo il netto 4-0 ottenuto sul campo del Circolo Tennis Lucca nella semifinale di andata resiste al tentativo di rimonta della compagine toscana, a segno nei primi due singolari con Jessica Pieri e Ivakhnenko: decisiva per Genova l’affermazione in tre set della veterana Alberta Brianti (nella foto), dopo le sconfitte di Lucia Bronzetti in 2 set e di Liudmila Samsonova al terzo.

Nei playout le campionesse uscenti del Tennis Beinasco hanno completato la missione salvezza: dopo l’affermazione esterna per 3-1 a Lumezzane, Gatto-Monticone e Grymalska, pur soffrendo, hanno centrato i due punti che valgono la permanenza nel massimo campionato. Alla fine di una lunga giornata può sorridere anche il Club Atletico Faenza, che in casa s’impone per 3-1 sul CT Siena (2-2 il risultato in Toscana), costretto così a tornare in Serie A2.

Il quadro dei risultati:

Semifinali playoff

TC Genova 1893 – CT Lucca 1-2 (andata 4-0)

Jessica Pieri (L) b. Lucia Bronzetti (G) 62 76(4)

Valentina Ivakhnenko (L) b. Liudmila Samsonova (G) 61 36 64

Alberta Brianti (G) b. Tatiana Pieri (L) 63 36 64

Giudice arbitro Antonella Finazzi; arbitri: Andrea Benvenuto, Benedetta Demicheli

TC Parioli – TC Prato 1-2 (andata 1-3)

Kristina Kucova (PR) b. Martina Di Giuseppe (PA) 62 64

Greta Arn (PA) b. Martina Trevisan (PR) 63 46 62

Lucrezia Stefanini (PR) b. Nastassia Burnett (PA) 62 26 62

Giudice arbitro Alessandro Bosca; arbitri: Lorenzo Chiurazzi, Giovanni Tricomi

Finali playout

CA Faenza – CT Siena 3-1 (andata 2-2)

Federica Grazioso (S) b. Alice Balducci (F) 62 75

Camilla Scala (F) b. Agnes Lilla Bukta (S) 67(5) 61 63

Agnese Zucchini (F) b. Chiara De Vito (S) 57 76(3) 63

Camilla Scala/Alice Balducci (F) b. Federica Grazioso/Chiara De Vito (S) 64 64

Giudice arbitro Walter Naldoni; arbitri: Paolo Mario Greco, Giulia Paolini

Tennis Beinasco – BAL Lumezzane 2-0 (andata 3-1)

Anastasia Grymalska (B) b. Georgia Brescia (L) 62 67(3) 76(4)

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Ylena In-Albon (L) 75 57 64

Giudice arbitro Enrico Longo; arbitri: Beatrice Anselmi, Christian Marangoni