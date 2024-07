Rivarolo, vicino di casa chiama la polizia e sventa un furto in appartamento: arrestato il ladro

Genova. Un ladro che stava rubando in un appartamento è stato scoperto e arrestato dalla polizia grazie alla segnalazione di un cittadino. È successo ieri notte in via Pierino Negrotto Cambiaso, sulle alture di Rivarolo, in Valpolcevera. A finire in manette un uomo di 26 anni.

A telefonare al 112 è stato un vicino di casa che ha raccontato ai poliziotti di aver sentito dei rumori sospetti provenire dall’appartamento, di proprietà di un’anziana donna ricoverata in ospedale. Inoltre ha riferito di aver visto un uomo nel giardino di casa che si dava alla fuga dopo avergli gridato che avrebbe chiamato la polizia.

In breve sono arrivate due volanti sul posto. I poliziotti hanno iniziato i vari controlli scoprendo un buco nella rete di recinzione del giardino dove hanno rinvenuto due paia di occhiali ed una telecamera.

Mentre gli agenti stavano per rientrare verso l’abitazione, il vicino ha visto aprirsi e richiudersi immediatamente la porta dell’appartamento e a quel punto i poliziotti, sentendo chiaramente dei rumori sospetti ed una luce accesa, si sono posizionati due davanti alla porta e due in giardino.

A quel punto, vistosi braccato, il 26enne, che aveva cercato di nascondersi in casa, ha aperto la porta d’ingresso per scappare ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti dopo una breve colluttazione. È stato arrestato per il reato di furto in abitazione e denunciato anche per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.