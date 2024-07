Torna la “Grande crono di Genova”: due giorni di divieti e modifiche alla viabilità per la Val Bisagno

Genova. Genova si prepara ad ospitare, per la terza volta, un evento ciclistico di prestigio nazionale: La Grande Crono di Genova – 3° Memorial Alberto Novelli. Si tratta di una gara ciclistica a cronometro organizzata dalla A.S.D. Polizia Locale di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio IV Media Valbisagno, che si svolgerà lungo le strade di Via Adamoli e Via Pedulla.

“L’entusiasmo per questa manifestazione è palpabile, considerando il successo delle edizioni precedenti – scrivono gli organizzatori – Anche quest’anno, ci si aspetta un ampio coinvolgimento di partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia, inclusi atleti di entrambi i sessi e atleti paralimpici”. Un aspetto particolarmente significativo dell’evento di quest’anno è che La Grande Crono di Genova sarà valida come prova unica di Campionato Nazionale Cronometro A.C.S.I 2024, determinando i vincitori dei titoli nazionali della specialità.

Ma ecco tutte le modifiche alla viabilità previste nel fine settimana:

SABATO 27 luglio dalle ore 17 fino alle 21 (o fino a cessate esigenze)

• divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia in via Pedullà dall’intersezione con

P.te N.Green (escluso) e in via Adamoli fino all’intersezione con P.te Freming (escluso);

• istituzione direzioni obbligatorie diritto e destra su variante P.te Green/via Pedullà per i

soli veicoli provenienti dalla zona commerciale;

• istituzione obbligo di svolta a sinistra direzione monte sul P.te Green direzione levante

all’intersezione con via Pedullà;

• istituzione obbligo di svolta a destra direzione ponente in via Pedullà direzione mare

all’intersezione con P.te Green;

• istituzione doppio senso di circolazione su P.te al Campo XXV Aprile (attualmente a

senso unico di marcia levante/ponente) esclusivamente per i veicoli dei residenti in via

Gualco e per i titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima;

• divieto di circolazione su P.te Solimano tranne che per i veicoli dei residenti che devono

raggiungere via Solimano e viceversa attraversando perpendicolarmente via Adamoli;

• istituzione possibilità svolta a sinistra direzione mare all’intersezione P.te Solimano/via

Struppa, solo se presente personale di Polizia Locale;

• istituzione doppio senso di circolazione in via Gualco controviale tratto compreso tra P.te

al Campo XXV Aprile ed il fornice di via Pedullà al fine di consentire il transito dei veicoli

dei residenti in via Gualco e dei titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima;

• divieto di circolazione in via Sant’Eusebio con chiusura delle barriere;

• istituzione obbligo di svolta a destra direzione mare sul P.te Fleming direzione levante

all’intersezione con via Adamoli;

• istituzione obbligo di passaggio obbligatorio a destra in via Adamoli direzione monte in

corrispondenza dell’isola spartitraffico rialzata denominata variante al P.te Fleming per

incanalare i veicoli nella variante;

• istituzione direzioni obbligatorie diritto e sinistra su variante al P.te Fleming

all’intersezione con via Adamoli, rispettivamente sul Ponte Fleming ponente e via Adamoli mare;

DOMENICA 28 luglio, dalle ore 8 alle 13.30 (o fino a cessate esigenze)

• divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia in via Pedullà dall’intersezione con

P.te Tollari (escluso) ed a proseguire in via Adamoli fino all’intersezione con P.te

Freming;

• istituzione direzione obbligatoria dritto (ponente) all’intersezione variante P.te Green/via

Documento sottoscritto digitalmente Pag 3 di 5

c_d969.Comune di Genova – Rep. ORM 25/07/2024.0001017.I

Pedullà per i soli veicoli provenienti dalla zona commerciale;

• divieto di sosta e fermata, con sanzione accessoria della rimozione coatta per gli

inadempienti, in via Pedullà nel tratto compreso tra P.te Green e P.te Tollari;

• istituzione del doppio senso di circolazione in via Rosata nel tratto compreso tra P.te

Green e P.te Tollari al fine di consentire ai residenti l’accesso in Passo Chiuso Rosata;

• istituzione obbligo svolta a sinistra direzione monte sul P.te Green direzione levante

all’intersezione con via Giò Batta Cardianale;

• istituzione obbligo svolta a destra (direzione ponente) in via Pedullà direzione mare

all’intersezione con P.te Tollari;

• istituzione doppio senso di circolazione su P.te al Campo XXV Aprile (attualmente a

senso unico di marcia levante/ponente) esclusivamente per i veicoli dei residenti in via

Gualco e per i titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima;

• divieto di circolazione su P.te Solimano tranne che per i veicoli dei residenti che devono

raggiungere via Solimano e viceversa attraversando perpendicolarmente via Adamoli;

• istituzione possibilità svolta a sinistra direzione mare all’intersezione P.te Solimano/via

Struppa solamente se presente personale della Polizia Locale;

• istituzione doppio senso di circolazione in via Gualco controviale tratto compreso tra P.te

al Campo XXV Aprile ed il fornice di via Pedullà al fine di consentire il transito dei veicoli

dei residenti in via Gualco e dei titolari delle attività commerciali ubicate nella medesima;

• divieto di circolazione in via Sant’Eusebio con chiusura delle barriere;

• istituzione obbligo di svolta a destra direzione mare sul P.te Fleming direzione levante

all’intersezione con via Adamoli;

• istituzione obbligo di passaggio obbligatorio a destra in via Adamoli direzione monte in

corrispondenza dell’isola spartitraffico rialzata denominata viariante al P.te Fleming per

incanalare i veicoli nella variante;

• istituzione direzioni obbligatorie diritto e sinistra su variante al P.te Fleming

all’intersezione con via Adamoli, rispettivamente sul Ponte Fleming ponente e via Adamoli mare;