Infermiera scomparsa da Quezzi, la famiglia: “Avvistata venerdì mattina a Cornigliano”

Genova. Arrivano novità sull’infermiera di 54 anni di cui si erano perse le tracce domenica, dopo che era uscita dalla sua casa di Quezzi. La donna è stata infatti immortalata dalle telecamere di una banca di Cornigliano venerdì mattina, rassicurando così sul fatto che venerdì era in buona salute.

La donna compare nelle imprese intorno alle 9.30 del mattino, impegnata a prelevare dei contanti. Parenti e amici hanno chiesto di segnalare ulteriori avvistamenti alla figlia, Simona, così che i parenti possano individuare con precisione la zona in cui Agostinelli si trova e raggiungerla per accertarsi che stia bene.

L’infermiera era stata cercata per diversi giorni sulle alture del Biscione dopo il ritrovamento dello scooter in via Loria e un avvistamento, lunedì mattina, nei pressi della Torretta di Quelli. Una zona che conosce bene e che frequenta spesso. Il timore, alla luce del mancato ritorno a casa e dell’assenza dal lavoro, uniti al telefono spento, era che potesse essersi sentita male mentre faceva una passeggiata e che fosse caduta, senza riuscire a chiedere aiuto.

Si tratterebbe invece di un allontanamento volontario, anche se la denuncia di scomparsa presentata dalla figlia non è ancora stata ritirata, cosa che potrebbe accadere nelle prossime ore.