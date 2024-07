Ritrovata l’infermiera scomparsa da Quezzi: “È in ospedale in stato confusionale”

Genova. È stata ritrovata Barbara Agostinelli, l’infermiera di 54 anni scomparsa da domenica scorsa. Stamattina, come riferiscono gli amici di famiglia sui social, i carabinieri di Pisa hanno telefonato alla figlia comunicando che la donna si trovava in ospedale, in buone condizioni di salute nonostante lo stato confusionale.

Si chiude così una vicenda che aveva tenuto molte persone in apprensione. La donna aveva fatto perdere le sue tracce il 21 luglio, quando era uscita dalla sua abitazione a Quezzi senza più fare ritorno. Aveva mancato all’appuntamento con un amica e aveva comunicato che il giorno dopo non sarebbe andata a lavorare.

Il giorno dopo il suo scooter Sym rosso era stato ritrovato nella zona del Biscione, dove Agostinelli andava spesso a passeggiare. Così sono scattate le ricerche sulle alture della Valbisagno che hanno visto impegnati forze dell’ordine e vigili del fuoco con droni e squadre cinofile, ma anche semplici cittadini raggiunti dagli appelli online.

Ma la preoccupazione cresceva di giorno in giorno. Si temeva che la 54enne potesse aver avuto un incidente e non fosse riuscita a chiamare i soccorsi. Il cellulare della donna era stato agganciato l’ultima volta dalla cella di Staglieno. Poi un pastore che frequenta i dintorni di Forte Quezzi aveva riferito di averla vista proprio lunedì.

Ieri era arrivata la prima buona notizia: in mattinata Barbara Agostinelli era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di una banca di Cornigliano. E quindi stava bene. Stamattina il ritrovamento e il sospiro di sollievo, dopo quasi una settimana di angoscia per quello che probabilmente era un allontanamento volontario.