Allerta rossa, sciopero nel porto Genova per tutta la giornata di domani

Genova. Sciopero dalle 22 di stasera a tutta la giornata di domani nel porto di Genova. L’astensione è stata decisa da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che in una nota congiunta ricordano che “pur essendo state approvate le linee indirizzo in materia di allerta meteo in ambito portuale dal Comitato igiene e sicurezza del porto di Genova rimangono ancora da affrontare le problematiche, ancora irrisolte, relative allo spostamento dei lavoratori nel percorso casa-lavoro”

Vista la mancanza di risposte dalle istituzioni “Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti del porto di Genova dichiarano lo sciopero di tutte le prestazioni con l’inizio alle ore 22 di oggi e fino alle ore 00.59 di Domenica per garantire anche lo spostamento da o per casa in caso di ulteriori aggiornamenti della protezione civile si valuterà l’eventuale prolungamento”.

L’astensione riguarderà tutti i lavoratori operativi ed amministrativi degli art. 16, 17, 18 della Legge 84/94, dei servizi portuali e tecnico nautici, dell’AdSP e di Ente Bacini.

I sindacati ribadiscono la richiesta di una convocazione urgente di un incontro presso la Prefettura di Genova per affrontare tutte le problematiche riguardanti e collegate con l’allerta meteo.

Filt