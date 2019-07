Ordine degli avvocati di Genova, sarà Luigi Cocchi il nuovo presidente

Genova. Genova. Sarà Luigi Cocchi, uno dei più noti amministrativisti di Genova, il nuovo presidente dell’ordine degli avvocati di Genova.

Sostituirà Alessandro Vaccaro, presidente per due mandati e in base alle nuove normative per questo non ricandidabile. Le elezioni, che hanno visto lo scontro tra quattro liste concorrenti, si sono concluse nella giornata di oggi.

La prossima settimana si riunirà il consiglio per eleggere formalmente il presidente e le altre cariche previste dallo statuto. Di seguito i nomi dei 21 avvocati che comporranno il nuovo consiglio: oltre allo stesso Cocchi sono stati eletti Raniero Raggi, Federica Adorni, Valerio Catrambone, Pietro Aragona, Riccardo Lamonaca, Nicola Scodnik, Nicoletta Garaventa, Vittorio Pendini, Riccardo Maoli, Stefano Sambugaro, Alessandra Volpe, Leandro Massimo Boggio, Fabio Bajetto, Chiara Antola, Simonetta Cocconi, Caterina Fabrizio, Simona Ferro, Aurelio Di Rella e Roberta Barbanera.