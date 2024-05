Corruzione in Liguria, indagato Colucci. Innovatec: “Discariche di Vado estranee alla vicenda”

Vado Ligure. Un chiarimento del gruppo Innovatec in merito all’inchiesta per corruzione in Liguria, con particolare riferimento a un sostegno elettorale di Pietro Colucci, attuale amministratore delegato societario, sul quale arriva una precisazione e una smentita sul coinvolgimento delle discariche di Vado Ligure nell’indagine, estranee al caso giudiziario.

“In relazione alle notizie riportate dai principali quotidiani e riferite alle indagini a cui è sottoposto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si precisa che il Gruppo Innovatec non è in alcun modo coinvolto nelle vicende riportate né ha ricevuto alcuna comunicazione in merito“.

Innovatec, infatti, tramite le sue controllate, gestisce le discariche del Boscaccio e di Bossarino nel comune di Vado Ligure, che hanno portato avanti in questo periodo progetti di ampliamento e ambientalizzazione, con procedure e iter regolari che non fanno parte del caso contestato e quindi del finanziamento finito al centro degli accertamenti investigativi: “Pertanto, ci preme tranquillizzare i nostri investitori ed in generale i nostri stakeholders che nessun rischio patrimoniale o finanziario possa essere previsto o prevedibile in futuro”, aggiunge ancora Innovatec, un messaggio diffuso dalla stessa Borsa Italiana.

“Gli articoli di stampa, peraltro, già pubblicati in passato, si riferiscono a un sostegno elettorale effettuato dal Dr. Pietro Colucci a titolo personale eo da società a lui riconducibili e sono collocati in un arco temporale tra il 2016 e il 2019 (cioè ad oltre cinque anni da oggi), in una fase in cui il Dr. Colucci non ricopriva alcun incarico nel Gruppo” conclude la nota societaria.

Inoltre, secondo quanto trapelato, quanto era emerso sui finanziamenti, come sostegno elettorale, sarebbero transazioni certificate e messe a bilancio (altra cosa, invece, la possibilità di singole donazioni). Tuttavia saranno i riscontri e accertamenti in essere a chiarire la vicenda.