Recuperato nel torrente dopo tre giorni di fuga: la mobilitazione per salvare il cane Cobalto

Genova. Disavventura a lieto fine per Cobalto, cane anziano e con qualche acciacco che sabato è fuggito da casa allontanandosi in zona Sestri Ponente-Borzoli, e che dopo tre giorni di ricerche senza sosta è stato recuperato dai vigili del fuoco nel torrente Ruscarolo.

Cobalto era scappato, come detto, sabato pomeriggio, nell’area dell’ex Corderia. I padroni avevano subito dato l’allarme anche alla luce delle condizioni di salute. Il cane infatti è anziano e sotto terapia, e ogni giorno deve prendere medicine. La preoccupazione era tanta, soprattutto perché Cobalto è stato adottato dal canile appena quattro mesi fa con l’obiettivo di assicurargli una vita al caldo e al sicuro. Ancora molto diffidente, è riuscito a fuggire approfittando dell’apertura del cancello per entrare in casa.

Le ricerche sono partite subito e hanno coinvolto volontari e cani molecolari, che hanno trovato le sue tracce lungo il Chiaravagna. Numerosi gli avvistamenti in zona, e anche grazie al tam tam sui social, alle segnalazioni continue e al presidio giorno e notte del territorio Cobalto è stato individuato lunedì pomeriggio nel torrente.

I volontari lo hanno seguito passo passo decisi a non perderne le tracce e cercando al tempo stesso di non spaventarlo, e poi hanno chiamato i vigili del fuoco. Sono stati loro a recuperarlo, zuppo e infreddolito ma incolume, e a riaffidarlo alla sua famiglia. Una grande mobilitazione, un lavoro di squadra che ha coinvolto cittadini e volontari e che si è concluso nel migliore dei modi.