Cane cade nelle acque del Porto Antico: salvato dai sommozzatori

Genova. Brutta avventura per un cane genovese che la scorsa notte è finito in mare nei pressi di ponte Calvi, nel Porto Antico. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 e a lanciare l’allarme lo stesso padrone, che ha visto il suo amico a quattro zampe precipitare in acqua poco distante il Galeone.

Per metterlo in salvo e recuperarlo sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’episodio: sicuramente il primo dato che emerge è che il cane era condotto senza guinzaglio.

La bestiola, una volta recuperata, è stata asciugata e rincuorata dai vigili del fuoco che l’hanno poi riconsegnata al suo padrone, che ha potuto riabbracciarla.