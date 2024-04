Intossicata dopo avere ingerito droga a Villa Imperiale, cagnolina grave in clinica

Genova. Intossicata dopo avere ingerito della sostanza stupefacente durante una passeggiata a Villa Imperiale, polmone verde di San Fruttuoso. Fanny, femmina di boxer, oggi sta meglio, ma non è ancora del tutto fuori pericolo e la paura è stata tanta.

A denunciare l’accaduto è stata la padrona di Fanny, condividendo sui social una foto della cagnolina sdraiata sul pavimento della clinica veterinaria in cui è stata portata d’urgenza dopo un malessere. Secondo quanto è riuscita a ricostruire Fanny si trovava vicino all’ex vasca dei pesci quando ha ingerito qualcosa che poco dopo l’ha fatta stare male.

Da qui la corsa in clinica, dove i veterinari hanno capito che si trattava quasi certamente di intossicazione da sostanza stupefacente. Le hanno fatto una flebo e l’hanno tenuta in osservazione per qualche ora prima di affidarla alla padrona perché la riportasse a casa. Dovrà continuare a fare delle flebo per disintossicarsi dalla sostanza che ha ingerito, ma non è in pericolo di vita.

Alla luce di quanto accaduto e dei rischi corsi da Fanny, la padrona ha voluto condividere quanto accaduto su Facebook, nel gruppo “Segnalazioni bocconi avvelenati a Genova e provincia”, per mettere in guardia chi frequenta Villa Imperiale e raccomandare di fare attenzione.