Il nuovo spot di Esselunga? Riprese al via a Genova sul belvedere di Castelletto

Genova. Furgoni e tir di servizio, carrelli con telecamere e altri strumenti da set cinematografico, sono apparsi questa mattina in Spianata Castelletto e nelle vie limitrofe a Genova. Pronti per un ciak che, si legge su alcuni cartelli, durerà fino a venerdì 19 gennaio con conseguenti limitazioni nell’uso pubblico della piazza.

Si tratta di un film? Si una serie tv? No, secondo indiscrezioni l’allestimento del set sarebbe legato alla realizzazione del nuovo spot di Esselunga. Il gruppo italiano della grande distribuzione organizzata, dunque, avrebbe optato per la più classica delle location panoramiche del capoluogo ligure come scenografia per la pubblicità che presto vedremo sugli schermi di tv e smartphone.

Quale sarà il soggetto del nuovo spot Esselunga girato a Genova? Top secret, naturalmente. Ma se si tratterà di un proseguo della serie di contenuti ispirati a frutta e verdura – come d’altronde le vecchie pubblicità cartellonistiche di Esselunga – i caruggi e il mare potrebbero essere lo sfondo per una nuova storia dall’alto tenore emotivo dopo quella della pesca e quella della noce.

Da capire anche se la nuova campagna sarà ancora firmata dall’agenzia Small, guidata dagli italiani Luca Pannese e Luca Lorenzini ma con sede a New York. L’ultima produzione, quella natalizia, legata alla storia della noce piantata da due bambini, poi divenuta albero quando i due si incontrano di nuovo da ragazzi, era stata girata da Rudi Rosemberg con la produzione a cura di Indiana Production e la fotografia di Giacomo Frittelli.

L’altra pubblicità della serie era quella della bambina che attraverso una pesca prova a far tornare l’amore tra i due genitori separati, uno spot che ha fatto scoppiare moltissime polemiche e discussioni ma che sicuramente, proprio per questo, è stato al centro dell’attenzione di tutto il Paese per settimane.

Se lo spot Esselunga genovese sarà solo che altrettanto “virale” di certo rappresenterà una nuova occasione di visibilità per la città di Genova, sempre che essa si mostri al meglio (quindi forse non con i toni grigi e piovosi di queste ultime ore). La produzione della pubblicità ha avuto il supporto della Liguria Film Commission.

Intanto a livello di diffusione sul territorio Esselunga conferma la presenza a Genova. Dopo l’apertura dei punti vendita di via Piave e di San Benigno, già autorizzato il nuovo supermercato a Sestri Ponente (ex Calcinara) mentre si fanno insistenti le voci di un “poker” con lo sbarco nell’area ex Mira Lanza in Valpolcevera.