Genoa sconfitto dal Cagliari. Gilardino: “Errori nostri sui goal, panchina corta? Non cerco alibi”

Sconfitta per 2 a 1 del Genoa in casa del Cagliari. I sardi sono andati in vantaggio con Viola a inizio ripresa. Poco dopo ha pareggiato il solito Gudmundsson. La rete decisiva è stato poi siglata da Zappa. Gilardino, ai microfoni di Dazn, si è detto arrabbiato per gli errori in occasione dei due goal della squadra di Ranieri.

Poca concentrazione nei frangenti decisivi

“C’è amarezza e dispiacere per l’epilogo della gara. Dopo un primo tempo molto equilibrato, la partita si è aperta nella ripresa. Abbiamo commesso troppi errori sui goal. Dopo averla ripresa bisognava tenere alta l’attenzione e portare a casa la partita. Così non è stato. Gli ultimi 7/8 minuti abbiamo creato situazioni importanti dove bisognava fare goal”.

Testa a un Verona “ferito”

“La prossima settimana, il Genoa affronterà il pericolante Verona, incappato in una serie negativa. Ragione in più per prendere con le molle la squadra di Baroni. Così Gilardino: “Per noi sono tutti scontri diretti. Dal punto di vista della voglia non posso rimproverare nulla ai ragazzi oggi. Per rimanere in Serie A bisogna limare i dettagli e rimanere sempre lucidi nel 95 minuti. La reazione dopo il 2 a 1 c’è stata. Bisogna voltare pagina già da domani e pensare alla prossima gara. Ci faremo trovare pronti”.

Poco soluzioni per cambiare la gara in corso

“Panchina corta? – prosegue – I cambi fanno tanto la differenza ma né cerco né crea alibi. Lavoro e tengo tutti dentro al gruppo. Cerco di farli sentire tutti importanti. Chiaro che gli assenti sono importanti per noi”.

Il punto sull’attacco orfano di Retegui e Messias

“Gumundsson è croce e delizia. Ha fatto un goal incredibile ma poi ha perso palla in occasione del secondo goal del Cagliari. Ha qualità- Ce lo teniamo stretto. Bravi anche i suoi compagni che lo mettono nelle condizioni di esprimersi bene. Puscas ha avuto i crampi in Coppa Italia ed Ekuban non sta benissimo. Malinovski ha lavorato bene, ancor meglio come mezzala nella ripresa”.

In vista della sfida al Verona

“Retegui e Messias non ci saranno contro l’Helles mentre saranno della partita Bani e Jagiello. L’Hellas ha giocatori di gamba e di qualità. Dobbiamo preparaci al meglio”.