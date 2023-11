Serie A, Cagliari vs Genoa (0-0): portieri “tranquilli” per ora

CAGLIARI 0 – GENOA 0

32′ Mancosu scodella al centro dell’area da posizione centrale. Oristanio si avventa sul pallone ma Martinez è più lesto e blocca in presa bassa.

30′ Mancosu prova il goal da cineteca. Calcia da oltre il centrocampo provando a sorprendere Martinez leggermente fuori dai pali. Palla sul fondo.

28′ Malinovskyi è il primo ammonito della partita. Punito per un fallo su Oristanio.

24′ Buona iniziativa di Martin. Il “quinto” crossa sul secondo palo premiando l’interimento di Frendrup, ostacolato però da Augello.

19′ Cross di Sabelli abbondantemente fuori misura. Palla sul fondo. Per ora giornata “di ferie” per i due portieri.

15′ Il Genoa fatica a fare possesso ma si difende con ordine.

11′ Martin calcia verso il centro dell’area una punizione dalla destra. La conclusione è troppo sul portiere. Scuffet blocca in presa alta.

6′ Augello si sovrappone bene e viene servito da Mancosu. L’ex Samp serve al centro Luvumbo, che si gira e prova il rasoterra incrociato. Palla fuori e nessun patema per Martinez.

5′ Partita fino a questo momento bloccata. Il Cagliari prova ad attaccare spingendo a sinistra con Augello. Fino a questo momento però soltanto un paio di cross da cui non sono scaturite occasioni. Il Genoa non può contare sul centravanti classico visto

1′ Si parte. Cagliari con la maglia di casa rossoblù, Genoa in completo bianco. Si parte con il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana. Genoa incaricato del calcio di inizio.

Manca poco al fischio di inizio in programma alle 15. Il Genoa vuole incrementare gli 11 punti conquistati fino a questo momento (3 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte). Il Cagliari è penultimo a quota 6 (1 vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte)

Primo tempo

Cagliari: (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.

Genoa: (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Malinovskyi, Gudmundsson. All. Gilardino.

Arbitro: Guida, Assistenti: Meli e Alassio, IV uomo: Bonacina, Var: Mazzoleni, Avar: Dionisi.

Trasferta insidiosa per il Genoa. La formazione di Alberto Gilardino è ospite di un Cagliari rinvigorito dalla rimonta di sette giorni fa da 0-3 a 4-3 contro il Frosinone e del successo in Coppa Italia contro l’Udinese. Il Grifone, orfano di Retegui, cerca continuità dopo la vittoria contro la Salernitana. Tre punti che consentirebbero di allontanare le parti pericolose della classifica. Anche i rossoblù in settimana hanno passato il turno nella coppa nazionale, battendo la Reggiana. Quella col Cagliari è la seconda di una serie di sfide, iniziate contro i campani, in cui la formazione rossoblù deve cercare di ottenere più punti possibili per disputare un campionato tranquillo. Seguiranno infatti le partite contro Verona, Frosinone ed Empoli.