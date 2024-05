Rete idrica, lavori urgenti a Sampierdarena: domani un giornata senz’acqua per mezzo quartiere

Genova. Ireti comunica che, per consentire al riparazione definitiva della tubazione 500 mm in via Dottesio che in questi giorni aveva creato diversi problemi e richiesta alcuni interventi propedeutici, lunedì 6 maggio sarà sospesa la fornitura idrica in una buona parte del quartiere di Sampierdarena.

Esattamente le vie interessate alla sospensione del servizio saranno Via Dottesio, Via Nicolò d’Aste, Parte di Via Cantore e zone limitrofe. I lavori partiranno alle 9 e dovrebbero terminare entro le ore 16.

Limitazioni alla lavorazione potrebbero incorrere in caso di deciso maltempo, anche se per fortuna il meteo domani parla di nuvole sì, ma senza copiose precipitazioni.