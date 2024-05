Borzonasca, motociclista cade e finisce in un dirupo: grave al San Martino

Genova. Incidente nel pomeriggio di sabato sulla strada del passo della Forcella, in direzione Borzonasca. Coinvolto un motociclista, che ha perso il controllo del mezzo cadendo e finendo la sua corsa in un dirupo nel bosco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Rezzoaglio, che non sono però riusciti a raggiungere il ferito a causa della zona impervia in cui è precipitato. Sono stati quindi avvisati i vigili del fuoco, che sono intervenuti con l’elicottero Drago 152 e via terra con la squadra di Chiavari.

Grazie all’uso dell’autoscala, utilizzata come punto di rinvio delle funi, le squadre sono riuscite ad assicurare il motociclista a una barella e a riportarlo sulla strada. Qui è stato caricato in ambulanza, portato alla piazzola dove attendeva l’elicottero e portato all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso.