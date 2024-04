Quezzi, incidente stradale in via Pinetti: motociclista in ospedale dopo l’impatto con un’auto

Genova. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 9 in via Pinetti nel quartiere di Quezzi. A scontrarsi, per ragioni che dovrà appurare la polizia locale, sono state una moto e un’auto.

Ad avere la peggio il motociclista, finito a terra e soccorso dall’ambulanza.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. La strada, molto stretta, è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta al termine dell’intervento di soccorso. Sul posto anche i carabinieri.

(Foto credits: Paolo Rapallino, su facebook)