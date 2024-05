Costone di roccia cade sulla strada provinciale: viabilità interrotta sul passo della Scoglina

Genova. Una enorme frana, costituita da una gigantesco costone di roccia, questa mattina è precipitata sulla strada che porta al passo della Scoglina, all’interno del comune di Rezzoagli. Nessun veicolo o persone sono stati coinvolti.

Al momento la strada non quindi percorribile e la viabilità interrotta, come comunicato dallo stesso comune di Rezzoaglio. Sul posto i tecnici di città metropolita e del comune di Rezzoagli, insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Nelle prossime ore partiranno le complesse operazioni di rimozione che prevederanno la demolizione in loco di tutto o di parte del masso, per poi procedere al suo smaltimento e al ripristino della sede stradale.