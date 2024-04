Alimenti mal conservati e gravi carenze igienico sanitarie: chiuso bar a Sturla

Genova. La polizia di Stato, in collaborazione il personale della Asl 3, ha disposto la chiusura di un bar di via Brenta, in zona Sturla, dopo avere riscontrato una lunga serie di carenze igienico sanitarie durante un controllo di routine.

I poliziotti del commissariato Foce – Sturla, con l’ausilio di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato un servizio straordinario del territorio contro microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, concentrandosi anche sugli esercizi commerciali e ricettivi.

Nel corso di un controllo in un bar di via Brenta i poliziotti hanno riscontrato che tra i dieci clienti presenti all’interno la metà risultavano avere precedenti di polizia, e che il locale versava in pessime condizioni igieniche. Gli alimenti erano mal conservati, nell’unico frigo funzionante unto e sporcizia.

Viste le condizioni generali del bar, i poliziotti hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento di personale della Asl 3, Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, che al termine dell’ispezione ha disposto l’immediata chiusura del locale per le pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate.