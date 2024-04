Chiusa dalla Questura di Genova la macelleria di Sestri ponente utilizzata come centrale di spaccio

Genova. La questora di Genova Silvia Burdese ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 15 giorni della licenza d’esercizio intestata al gestore della macelleria di Sestri Ponente, utilizzata come centrale di spaccio di stupefacenti.

Il provvedimento è conseguenza a un’articolata attività investigativa svolta dalla squadra mobile che il 5 aprile ha portato all’arresto in flagranza del titolare del negozio e di altri due connazionali per avere illecitamente detenuto nei locali 260 grammi di cocaina suddivisa in 160 dosi e 7500 euro.

Il provvedimento è stato eseguito ieri mattina dagli agenti del Commissariato Sestri ponente.