Anni di vessazioni, minacce e botte ai genitori ultraottantenni: 50enne arrestato dai carabinieri

Genova. Una volta ha dato una testata in faccia al padre ultraottantenne che gli aveva negato del denaro, un’altra ha minacciato di morte la madre ma le vessazioni quando non le botte andavano avanti almeno da un anno e mezzo, probabilmente di più.

Ieri dopo l’ennesimo litigio con i genitori ha preso per i capelli la sorella, che era andata a controllare come stavano, l’ha strattonata e presa a sputi. Poi, per evitare che lei chiamasse il 112, l’ha chiamato lui per primo in modo da provare a far passare la sua versione dei fatti.

Mai i carabinieri nel nucleo radiomobile, che ieri notte sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere di San Martino, hanno ricostruito in fretta le dinamiche familiari degli ultimi tempi e quello che è emerso è un quadro di vessazioni fisiche e psicologiche di cui erano ormai da tempo vittime gli anziani genitori, che non hanno mai denunciato per il terrore di ritorsioni visto che il figlio viveva ancora con loro.

L’uomo, un 50enne che alcuni problemi psichici per i quali è in cura presso in centro di salute mentale, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.