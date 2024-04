Riparte l’ufficio mobile della polizia locale: attenzione rivolta a famiglie e ai più giovani

Genova. Riprende il via il servizio di prossimità con l’Ufficio Mobile della Polizia Locale, ciclicamente presente in tutte le delegazioni, quest’anno con un servizio rivolto principalmente alle famiglie e ai più giovani. Un nuovo focus, dunque, su fasce giovanili e famiglie. L’obiettivo è raggiungere le scuole, gli asili e le aree ricreative per raccogliere segnalazioni riguardanti la vivibilità dei quartieri, con particolare attenzione alla sicurezza dei giovani e delle loro famiglie. Periodicamente, operatori specializzati in educazione stradale parteciperanno al servizio, organizzando incontri nei parchi o nelle scuole per educare i bambini sulla sicurezza stradale.

“La nostra volontà è far sì che tutti, in particolare le fasce più “deboli” come famiglie e bambini, possano sentirsi tutelate dalla Polizia Locale- dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Genova Sergio Gambino- Vogliamo offrire a ogni cittadino la possibilità di ottenere informazioni o segnalare problemi in modo più diretto, ricevendo un riscontro immediato. Quest’anno abbiamo deciso di arricchire ulteriormente il nostro servizio di prossimità con una serie di iniziative che confermano il nostro impegno nelle attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolte ai più giovani: è solo l’inizio di un percorso che nel tempo si estenderà ad altre tematiche legate alla sicurezza e alla legalità”.

IL CALENDARIO DEL SERVIZO PROSSIMITÀ “UFFICIO MOBILE” APRILE 2024

Pegli, piazza Rapisardi, venerdì 5 aprile 15-19

Carignano Via Alessi/via Lata, lunedì 8 aprile 15-19

Molassana, piazza Boero, martedì 9 aprile 15-19

San Martino, piazza Remondini, mercoledì 10 aprile 15-19

Sampierdarena, via Reti – Giardini Pavanello, giovedì 11 aprile 15-19

Sestri, piazza dei Micone, venerdì 12 aprile 15-19

Oregina, via Napoli (Spinola), lunedì 15 aprile 15-19

San Fruttuoso, piazza Manzoni, martedì 16 aprile 15-19

Nervi Piazza Sciolla Mercoledì 17 15:00 ÷ 19:00

Bolzaneto, piazza Rissotto, giovedì 18 aprile 15-19

Prà, piazza Sciesa, venerdì 19 aprile 15-19

Castelletto, piazza Villa, lunedì 22 aprile 15-19

Struppa, Giardini Doria, martedì 23 aprile 15-19

Foce, piazza Palermo, mercoledì 24 aprile 15- 19

Cornigliano, via Coronata (Chiesa), venerdì 26 aprile 15-19

Centro, via Bellucci, lunedì 29 aprile 15-19

Marassi, Corso Sardegna ex mercato ortofrutticolo, martedì 30 aprile 15-19