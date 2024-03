Un drappo giallo sul braccio, la polizia locale di Genova lancia il servizio “pattuglia di quartiere”

Genova. Un drappo giallo sulla divisa, all’altezza del braccio, servirà a identificare con ancora maggiore chiarezza la nuova figura del poliziotto di quartiere della polizia locale. La pattuglia di quartiere, introdotta in via sperimentale da ottobre 2023 a Sampierdarena, Certosa e Cornigliano, da lunedì 25 marzo sarà una realtà in tutte le delegazioni cittadine.

“Da un certo punto di vista si torna all’antica figura del cantuné – dice l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – da lunedì al venerdì, in orario diurno, nelle zone a più alta densità abitativa e commerciale sarà attivato il servizio, sempre appiedato, di coppie di operatori che resteranno sempre le stesse, in modo da diventare un vero punto di riferimento umano”.

“Abbiamo scelto agenti con particolari caratteristiche e competenze, con grande capacità di ascolto, in modo da essere certi di avere il migliore risultato possibile – continua Gianluca Giurato, comandante della polizia locale – finora la sperimentazione, partita un po’ in sordina, ha dato buoni esiti e siamo certi che comunicando maggiormente l’esistenza delle pattuglie avremo benefici anche maggiori”.

“L’obiettivo della pattuglia di quartiere – aggiunge il vicecomandante della polizia locale Fabio Manzo – è la fidelizzazione e la prevenzione, attraverso l’ascolto e un approccio proattivo possiamo riuscire a risolvere i problemi prima che si creino, da un certo punto di vista”.

Il nuovo servizio di prossimità nasce principalmente con lo scopo di tutelare il decoro urbano, spiegano dal Comune. Ogni distretto potrà contare su una pattuglia dedicata a presidio del territorio che sarà contraddistinta da un drappo giallo intorno al braccio a completamento della divisa operativa per essere immediatamente riconoscibili.

In aggiunta all’ordinaria attività di monitoraggio delle strade, sarà possibile rivolgersi a loro per osservazioni circa la vivibilità del quartiere, segnalazioni e denunce. La volontà è mantenere gli stessi agenti incaricati per ogni distretto, per far tesoro dello storico di ogni persona e attività cosi da gestire in modo più veloce e reattivo eventuali criticità.