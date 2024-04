Gattino resta incastrato nella ruota dello scooter: vigili lo salvano e lo adottano

Genova. Storia a lieto fine ieri pomeriggio a Bolzaneto, dove un piccolo gatto di pochi giorni è stato trovato sperduto e incastrato tra le ruote di uno scooter. A lanciare l’allarme la padrona del mezzo che ha allertato la polizia locale.

È successo ieri pomeriggio, verso le 16.45, quando la pattuglia di sicurezza stradale in servizio ha notato in via Pastorino una donna che cercava di richiamare la loro attenzione. Scesi dalle loro moto, gli agenti sono stati messi al corrente della donna che un gattino si era incastrato nella ruota anteriore del suo motociclo.

Riconosciuto il carattere d’urgenza dell’intervento i due agenti hanno provedduto a estrarlo senza causargli lesioni. Il gatto di pochi mesi è stato adottato proprio da uno dei due agenti in servizio.