Sampdoria, Pirlo: “Siamo corti, gli altri hanno cambi di qualità. Il nostro primo obiettivo è evitare la Serie C”

Genova. Un calo fisico evidente, con la squadra incapace di ritrovare quel cipiglio che le aveva consentito di tenere testa alla Cremonese nel primo tempo. Solo nel finale due occasioni con Barreca che avrebbero potuto riagguantare la partita.

Nella ripresa la Sampdoria fatica ed è un leit motiv ormai, inevitabilmente, per l’assenza di cambi di qualità che, con 5 sostituzioni a disposizione, spesso fanno la differenza nelle altre squadre. “Ci sono assenze pesanti che non permettono una certa crescita” ha detto Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, riferendosi ai blucerchiati e Pirlo conferma: “Siamo corti, in questo momento non si riesce a imprimere un cambio al ritmo della partita. Cinque cambi a disposizione di una certa caratura ti danno un’energia diversa, quasi tutti li hanno noi no e diventa faticoso. Al 60′ noi sostituiamo per infortuni e cose varie”.

Il mister non si fa troppe illusioni: “Ci manca la continuità che è la cosa fondamentale se vuoi ottenere risultati e uscire dalla nostra situazione di classifica. Incontravamo una squadra forte, nel primo tempo abbiamo giocato bene, creato occasioni, mentre nel secondo tempo siamo stati un po’ schiacciati per merito loro. Il gol era evitabile, abbiamo commesso un errore. Poi è stato tutto più difficile anche se poi con un po’ di voglia abbiamo anche rischiato di pareggiarla. Siamo usciti troppo molli, senza dare contrapposizione. Spesso scappavamo per paura della profondità, loro invece hanno impostato con i giocatori molto larghi e davano spazio ai giocatori di muoversi tra le linee”.

Vista la classifica non c’è da stare tranquilli e Pirlo lo sa che il primo obiettivo è evitare i playout per salvarsi dalla Serie C: “Lo sappiamo da un po’ di tempo che primo obiettivo è quello, ci sono tante squadre in pochi punti e per essere tranquilli dobbiamo giocare per quello. Lo sapevamo che questo campionato non sarebbe stato una passeggiata, poi perdendo giocatori non eravamo la squadra che ha iniziato il campionato e devi cercare di riassettarti”.

Recuperare uomini di qualità diventa fondamentale per il rush finale: “Spero presto. Forse Esposito e Kasami potrebbero essere disponibili per la prossima, Borini avrà una visita il 7 di marzo e Pedrola stiamo valutando, ma non c’è una data precisa”. In questa partita Depaoli ha sentito il riacutizzarsi della pubalgia che si porta avanti da un po’ di tempo, mentre Benedetti, conferma Pirlo, non sta ancora bene dal rientro dopo l’infortunio al ginocchio.

In panchina si è rivisto Verre: “Non l’ho messo perché in quel momento pensavo di mettere un attaccante che attaccasse la profondità e Ntanda era più idoneo. Tutta la squadra ha voluto che rientrasse con il gruppo, lui in primis”.

Tra le note positive c’è Darboe: “Sta facendo bene, si è inserito rapidamente è bravo nel gestire la palla ed è molto utile per la nostra squadra”.