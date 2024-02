Sampdoria-Cremonese LIVE (1-1). Primo tempo in parità, Stankovic salva nel minuto di recupero

Genova. Punteggio sull’1-1. Al 5′ Johnsen, al 13′ Ghilardi



Primo tempo tra Sampdoria e Cremonese che termina sull‘1-1. Ghilardi disfa e recupera. Pronti via e la squadra di Stroppa passa in vantaggio al 5′ con Johnsen: l’attaccante norvegese si libera facilmente del difensore blucerchiato e ha tutto il tempo per piazzare un rasoterra col destro che non lascia scampo a Stankovic. È lo stesso Ghilardi a pareggiare al 13′ avventandosi col piede nell’area piccola mettendo in rete un assist di testa di Gonzalez che tocca sul primo palo.

Gli uomini di Pirlo, con un Darboe davvero prezioso, resistono agli assalti grigiorossi (oggi in nero), che si propongono soprattutto sulla destra dove Giordano fatica un po’ su Zanimacchia. Le occasioni più nitide per il vantaggio sono però dei blucerchiati almeno fino al 45′: prima con un tiro fuori di poco di Alvarez al 27′ e poi con un tentativo velenoso e preciso di Yepes dal limite con Jungdal che salva il risultato in tuffo deviando in corner. Proprio nel minuto di recupero la Cremonese va vicina al vantaggio e stavolta è Stankovic bravissimo a deviare sopra la traversa prima il colpo di testa di Pickel e poi dal corner altri due tentativi. Partita giocata a viso aperto e senza paura dalle due squadra. Stroppa ha ancora la carta Coda da giocarsi nella ripresa. Blucerchiati che cercano di sfruttare tutti gli errori che compiono gli avversari.

45′ Stankovic salva il risultato! Prodigioso intervento del portiere blucerchiato con un colpo di reni su colpo di testa di Pickel. E ancora bravissimo sempre su corner sulla conclusione di testa di Antov e ancora ottimo nell’opporsi al terzo tentativo di Johnsen al volo deviando ancora in corner sopra la traversa

45′ Un minuto di recupero

39′ Ammonito per proteste Pickel, che si lamenta a suo parere di una gestione dei falli dell’arbitro a favore della squadra di casa

34′ Corner guadagnato dalla Cremonese: cross dalla destra controllato di testa. Sugli sviluppi cross dalla tre quarti per Tsadjout e colpo di testa fuori

30′ Yepes! Azione prolungata dei blucerchiati con un cross dalla sinistra che fiisce di nuovo tra i piedi del centrocampista. Stavolta il tiro è in porta, ma Jungdal ci mette una pezza in tuffo. Palla in corner che però la Sampdoria non sfrutta

27′ Occasione Sampdoria: palla persa da Majer su pressione di De Luca, assist per Alvarez che si invola verso l’area e dal limite prova il destro: sfera a lato di pochissimo

23′ Tentativo da fuori area di Falletti che invoca una deviazione che non c’è: palla sul fondo

17′ Cremonese che si ributta in avanti, stavolta è Zanimacchia a tentare la conclusione potente a rete dalla distanza. Palla fuori

15′ Ammonizione per Majer, che ferma il gioco con un fallo. Il giocatore e la sua squadra protestano per un tocco di mano in area blucerchiata non sanzionato dall’arbitro

13′ Pareggio della Sampdoria! Ghilardi si avventa come un falco nell’area piccola mettendo in rete un assist di testa di Gonzalez

12′ Corner guadagnato da De Luca: esterno destro deviato in angolo da Tsadjout, bella palla conquistata sulla trequarti e gestita in modo ottimo da Darboe.

7′ Ammonizione per Antov

5′ Cremonese in vantaggio con Johnsen: tutto parte da una rimessa laterale blucerchiata in fase difensiva che De Luca prova a girare in avanti di testa. La palla viene riconquistata da Ravanelli che serve Johnsen, tutto facile per l’attaccante norvegese che si libera facilmente di Ghilardi e ha tutto il tempo per piazzare un rasoterra col destro che non lascia scampo a Stankovic

1′ Partiti con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Gradinata Nord

Minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Josè La Cagnina, cinquant’anni, che ha conquistato da giocatore, con la Cremonese, due promozioni consecutive dalla C2 alla serie B fra il 2003 e il 2005.

Pioggia e vento al Ferraris per il turno infrasettimanale di Serie B tra Sampdoria e Cremonese. Dopo la vittoria a Cosenza gli uomini di Pirlo sono chiamati a fare uno squillo anche in casa, contro uno degli avversari più ostici: la squadra di Stroppa è terza a un punto dal Venezia, secondo.

Negli undici titolari manca, come previsto, Kasami, non convocato per un affaticamento. Verre è in panchina. Benedetti titolare.

Campo in buone condizioni nonostante il diluvio di oggi.

Sampdoria: Stankovic, Piccini, Ghilardi, Gonzalez, De Paoli, Benedetti, Yepes, Darboe, Giordano, Alvarez, De Luca.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Askildsen, Verre, Girelli, Conti, Ntanda, Alesi, Leoni, Pozzato.

Cremonese: Jungdal, Antov, Ravanelli, Lochoshvili, Quagliata, Majer, Pickel, Falletti, Zanimacchia, Johnsen, Tsadjout.

Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Saro, Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Bianchetti, Ghiglione, Vazquez, Della Rovere, Rocchetti, Abrego, Coda.

Arbitro: Prontero di Bologna.

Ammoniti: Antov, Majer, Pickel (C)