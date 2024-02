Cosenza -Sampdoria (1-2): Frabotta accorcia, quarto d’ora di passione

COSENZA 1 (75′ Frabotta) – SAMPDORIA 2 (23′ Darboe, 25′ De Luca)



79′ Crespi per Mazzocchi e Voca per Zuccon. Nella Sampdoria, spazio a Giordano

77′ Cosenza galvanizzato! Zuccon dalla distanza calcia fortissimo di controbalzo. Stankovic si supera e respinge.

75′ Il Cosenza accorcia! Proprio da corner, Frabotta colpisce di testa alle soglie dell’area piccola e mette alle spalle di Stankovic!

74′ Ammonito Florenzi in precedenza. Ora il Cosenza prova ad alzare la spinta e conquista un corner, battuto al centro da Calò. Stankovic rinvia ma i calabresi ottengono un altor tiro dal dischetto.

69′ Camporese stacca di testa nel cuore dell’area. Buona potenza ma troppo centrale. Stankovic compie la prima parata della ripresa. Dettaglia che la dice lunga sulla pochezza offensiva del Cosenza e sulla bontà della prova della Sampdoria fino a questo momento.

68′ Darboe commette fallo su Mazzocchi e viene punito con il cartellino giallo.

67′ Tris di cambi, due nel Cosenza: Forte lascia spazio a Florenzi e Praszelik a Calò. Nella Sampdoria Bendetti rileva Alvarez. Il centrocampista ex Bari agisce da seconda punta a sostegno di De Luca.

63′ Angolo per il Cosenza. Nulla di fatto. Vietato abbassarsi troppo per la Sampdoria.

60′ Tacco di Mazzocchi per Tutino nel cuore dell’area. L’attaccante liscia il pallone, libera Darboe ben appostato.

57′ Il Cosenza prova a manovrare e a pungere ma fatica a sfondare centralmente. I tentativi trovano tutti sfogo sugli esterni che fanno partire cross dalla trequarti. Situazioni di più semplice lettura per i tre centrali blucerchiati.

55′ Cambio in casa Cosenza: Antonucci prende il posto di Canotto.

52′ La Sampdoria attacca coralmente portando Kasami a calciare di prima intenzione dal limite dell’area. Palla che esce fuori di poco. Apprezzabile la prova di De Luce che, oltre al goal, sta lavorando bene i palloni che riceve spalle alla porta.

45′ Si riparte. La Sampdoria ha spesso dimostrato di essere fragile e di gettare alle ortiche quanto di buono fatto nelle prime parti delle partite. Vietato quindi abbassare la guardia.

Secondo tempo



Buona prova della Sampdoria, che in un Marulla infuocato parte bene, soffre la frizzantezza di Tutino ma trova un uno-due micidiale. Apre le marcature Darboe, autore di una prova di sostanza, e raddoppia De Luca imbeccato da Kasami. Ora il secondo tempo rappresenta l’esame di maturità di una squadra che contro Modena e Brescia ha gettato quattro punti facendosi rimontare

45’+2 Attacco all’arma bianca del Cosenza, con Mazzocchi che prova la rovesciata dentro l’area. Tutto fermo per fuorigioco. Il Cosenza difetta di inventiva. Solo cross o iniziative personali di Tutino.

45′ Ancora Tutino, questa volta da posizione defilata. Crossa al centro per l’accorrente Forte. Ghildardi è attento e chiude.

44′ Ripartenza del Cosenza che porta Tutino a calcia da dentro l’area. Prova il tiro a giro, più bello che efficace. Stankovic blocca plasticamente regalando uno scatto perfetto ai fotografi.

33′ Sampdoria in spolvero, col solito Kasami che si allarga e crossa bene verso il secondo palo. Barreca si avventa sulla sfera ma non riesce ad anticipare il difensore.

25′ Raddoppio! Kasami riceva al limite dell’area e mette in mezzo all’area di prima intenzione. De Luca è più lesto dei difensori e da due passi realizza il tap-in vincente.

23′ Goal Sampdoria! Darboe porta palla centralmente e appena giunto alle soglie dell’area calcia preciso infilando Micai alla sua sinistra!

20′ Cosenza ancora pericoloso con il tandem Frabotta-Tutino. L’esterno pesca in area l’attaccante che è bravo a girarsi e a calciare da poszione vicina ma defilata. Stankovic respinge con i pugni in corner.

16′ Punizione di Alvarez. Calcia forte con l’esterno ma tropppo centrale. Respinge il portiere di casa.

14′ Ancora Tutino! Buona azione del Cosenza. Tutino allarga per Frabotta. L’ex Juventus crossa per lo stesso Tutino che anticipa tutti all’altezza del primo palo ma colpisce di testa spedendo sull’esterno della rete.

12′ Fallo ingenuo di Depaoli che in scivolata da dietro ferma un avversario che portava palla all’altezza del cerchio di centrocampo. Ammonito.

8′ Tutino show sulla destra, che va via a un paio di uomini e si porta sul fondo. Mette in mezzo ma la difesa chiude. Palla che carambola sull’attaccante. Rimessa dal fondo. L’uomo più pericoloso dei calabresi ha messo in guardia la Samp.

5′ De Luca rientra e apre bene per Barreca. L’esterno sinistro entra in area e calcia debolmente verso la porta. Micai guarda la sfera sfilare sul fondo.

3′ Primissimi minuti con la Sampdoria in possesso palla. La squadra di Pirlo manovra con i tre difensori e prova a liberare gli esterni. Il primo pallone messo in mezzo è di Depaoli. Alvarez prova a inserirsi ma viene chiuso dalla difesa calabrese.

1′ Si parte con la Samp incaricata del calcio di inzio. Blucerchiati in maglia bianca.

Le formazioni ufficiali

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik, Zuccon; Canotto, Tutino, Mazzocchi; Forte. Allenatore: Caserta.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic, Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Depaoli, Kasami, Yepes, Derboe, Barreca, Alvarez, De Luca. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino, Assistenti: Ceccon di Lovere e Arace di Lugo di Romagna, Quarto ufficiale: Rinaldi di Bassano del Grappa, VAR: Paterna di Teramo, AVAR: Di Martino di Teramo.

Il modulo. Pirlo opta per il 3-5-2. Barreca e Depaoli agiranno sugli esterni. Spazio al centro per Kasami, Yepes e Darboe. Tandem offensivo affidato a De Luca e Alvarez. Modulo obbligato. Il Cosenza ha 32 punti, sul campo ne ha quindi conquistati due in più dei blucerchiati (trenta meno due di penalizzazione). Sulla carta, quindi, un match alla portata.

Attenzione a non sprofondare. Partita cruciale per la Sampdoria. I blucerchiati devono accantonare pensieri stupendi e per ora “proibiti” in termini playoff e fare punti per allontanarsi da una zona playout che dista appena 3 punti. La vittoria manca da tre partite. L’ultima era stata contro il Cittadella. Nel 2024 la Samp ha vinto solo una volta e pareggiato contro Modena e Pisa, in entrambi i casi facendosi rimontare.