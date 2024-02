Sampdoria batte Cosenza, Pirlo: “Ottima prestazione, dovevamo rovinargli la festa. Cremonese? Non abbiamo paura”

Cosenza. “Un’ottima prestazione su un campo difficile, dove festeggiavano i 110 anni e c’era grande entusiasmo. Dovevamo rovinargli la festa e festeggiare noi al rientro a Genova“. Nonostante i soliti minuti finali di sofferenza, la Sampdoria di Andrea Pirlo riesce ad espugnare lo stadio San Vito e portare a casa tre punti di piombo per il proprio percorso.

“Abbiamo approcciato bene la partita, soprattutto nei primi 65 minuti – dichiara Pirlo ai microfoni del club -. Dobbiamo ancora gestire meglio gli ultimi minuti perché non bisogna sempre stare a soffrire fino all’ultimo, ma la cosa che contava era vincere“.

Gli autori delle reti blucerchiate, Darboe e De Luca, sono state due note decisamente positive della trasferta calabrese: “Darboe si è inserito velocemente nei meccanismi, ha personalità e gestisce bene le situazioni di gioco. Manuel ha tenuto bene palla, fatto ottime aperture e ha fatto la punta come va fatta. Poi finalmente è riuscito a togliersi la soddisfazione del gol dopo l’errore di sabato, questa iniezione di fiducia fa solo che bene”.

Martedì è già tempo di tornare a giocare. Al Luigi Ferraris arriva la Cremonese, seconda in classifica ed oggi pomeriggio impegnata in un importante scontro diretto contro il Palermo. Pirlo è consapevole della forza degli avversari: “La Cremonese è una squadra costruita per andare in Serie A, con giocatori di grande qualità. Noi sicuramente faremo la nostra partita. Non abbiamo paura, anzi, è un’occasione in più per dimostrare di essere al loro livello. Ora serve recuperare le energie”.

“L’apporto del pubblico non è mai mancato. Lo hanno dimostrato anche oggi venendo fino in Calabria. Dobbiamo ringraziarli, fortunatamente gli abbiamo regalato un bel viaggio di ritorno“, chiosa il tecnico blucerchiato.