Trasporto pubblico, lo sciopero nazionale non interessa Genova e i bus di Amt

Genova. Sono scattate in queste ore le prime agitazioni dei lavoratori del comparto nazionale del trasporto pubblico a seguito dello sciopero generale indetto dai sindacati di base nelle principali città del paese.

Genova però non viene toccata da questa agitazione e Amt conferma che al momento il servizio è regolare su tutte le linee. Domani nel capoluogo ligure si svolgerà sia il congresso confederale provinciale sia quello regionale.

Secondo quanto comunicato da Usb l’agitazione nasce per protestare contro le privatizzazioni che colpiscono il settore del trasporto pubblico urbano volute dal precedente governo Draghi e per chiedere un aumento dei salari “rimasti fermi per troppo tempo”.