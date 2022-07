Dal 20 al 24 luglio torna il “Chiavari Summer Dance Festival”, ecco il programma

Chiavari. Dal 20 al 24 luglio si svolgerà la decima edizione del Chiavari Summer Dance Festival, la manifestazione nata per promuovere, diffondere e sostenere la cultura della danza, ideata dall’equipe formata da Rina Cilotti, Grazia Tringale e Silvia Rocca, dal collaboratore Michael Fuscaldo dell’Asd Chiavari Benessere Body Center, con il supporto di Csi e il patrocinio del Comune di Chiavari.

Quattro giorni di stage, 70 lezioni all’interno del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne. Gli allievi, provenienti tutta Italia, avranno l’opportunità di studiare con docenti di grande prestigio come Paola Cantalupo, Alessandra Celentano, Alex Atzewi, Sponky, Sebastian Melo Taveira e molti altri. Ma anche di confrontarsi in concorsi aperti a tutte le scuole di danza.

Da mercoledì 20 luglio a domenica 24 luglio, a partire dalle ore 9, si terranno diversi stage di danza classica contemporanea, moderna, passo a due, sbarra a terra, percorso street, hip hop, waackin, house, dancehall. Al Festival non mancheranno gli eventi serali con i big del panorama artistico nazionale ed internazionale.

“Ritorna una manifestazione importante per il nostro territorio, divenuta ormai un appuntamento fisso capace di attrarre tanti giovani anche da fuori regione – spiega l’Assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto – Il Palazzetto ospiterà grandi maestri ed esperti internazionali di danza per un’esperienza unica all’insegna dello sport e della sana competizione”.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 20 luglio, ore 21.30, spettacolo “Give” – Atzewi Dance Company, coreografie e regia di Alex Atzewi. Ospiti Amilcar Moret Gonzales e Antonella Albano.

Da mercoledì 20 a sabato 23 luglio, stage di danza con Alessandra Celentano, Paola Cantalupo, Alex Atzewi, Nico Monaco, Lisa-Maree Cullum, Alessandra Calore e Anna Rita Larghi.

Da giovedì 21 a domenica 24 luglio, stage di danza con Sponky, Rada, Audrey Bosc e Frankie J.

Domenica 24 luglio, concorso di danza classica, moderna, contemporanea e fantasy per solisti, duetti e gruppi. Saranno presenti in giuria Alex Atzewi, Nico Monaco, Lise Maree Cullum, Massimiliano Craus, Anna Rita Larghi. Per il contest coreografico di hip hop e la Battle Mixstyles parteciperanno Audrey Bosc, Frankie J, e Rada. Novità 2022 Experimental Battle, una battle aperta a tutti gli stili di danza, con musica selezionata sul momento dal dj Matt_One.

Per info e prenotazioni contattare Rina 3479163238, Grazia 3403416429 chiavarisummerfestival@gmail.com