Genova. Incidente questa mattina in Valbisagno. E’ successo in via Adamoli poco dopo le 7. Un’auto, che viaggiava in direzione centro, per ragioni da accertare si è ribaltata sulla carreggiata.

Illesi gli occupanti che sono scesi autonomamente dal mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il carro attrezzi per rimuovere il mezzo incidentato.

Non si invece reso necessario l’intervento del 118.