Liguria. Una ferita barica, in corrispondenza dell’Europa centro-occidentale e dell’Italia settentrionale, determina l’afflusso di correnti fresche ed instabili anche verso la nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino transito di rovesci, anche a carattere temporalesco, da ponente verso levante, non si escludono fenomeni di forte intensità. Nel corso della mattinata graduale esaurimento e concentrazione delle precipitazioni sul centro-levante regionale, specie interno, tempo asciutto con ampie schiarite in avanzamento da ponente.

Nel pomeriggio un po’ di instabilità interesserà le zone interne, alternanza tra sole ed annuvolamenti sulla fascia costiera. In serata nuvolosità di nuovo in aumento sul settore centro-orientale, non si escludono locali pioviggini.

Venti: deboli o moderati di direzione variabile nella prima parte di giornata, poi tenderanno a divenire a rotazione ciclonica sotto-costa con rinforzi fino a tesi. Ventilazione fino a burrasca di Libeccio sul Golfo.

Mari: da mosso a molto mosso, in aumento fino ad agitato al largo e sugli estremi della regione. Temperature: minime senza grosse variazioni. Massime in aumento a ponente, stazionarie od in lieve calo altrove. Costa: Min: +13/+18°C – Max: +19/+24°C; interno: Min: +6/+14°C – Max: +15/+23°C.

MERCOLEDì 22 MAGGIO: permangono spiccate condizioni di instabilità. In mattinata nuvolosità irregolare con possibili rovesci o locali temporali concentrati sul levante regionale. Dalle ore centrali della giornata sviluppo di rovesci temporaleschi nelle zone interne, nel corso del pomeriggio possibile interessamento di alcuni tratti costieri. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: fino a moderati o tesi a rotazione ciclonica sotto-costa, forti di Libeccio sul Golfo. Mari: molto mosso al largo e sugli estremi della regione, mosso altrove. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie.

GIOVEDì 23 MAGGIO: ancora condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali a partire dalle ore centrali. Temperature stazionarie od in leggero calo. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]