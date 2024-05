A Genova il congresso nazionale della società di allergologia pediatrica: “Alcune patologie emergenza al pari dell’obesità”

Genova. È stato inaugurato oggi il XXVI congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica (Siaip). La Siaip, con i suoi oltre 1600 iscritti, è radicata nel territorio nazionale, e collabora con altre società scientifiche internazionali, quali la Società Europea di Allergologia ed Immunologia Pediatrica (Eaaci) e altre omologhe dell’area mediterranea. L’evento è stato seguito con attenzione dalle massime autorità sanitarie nazionali e locali: in collegamento il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato; presenti Matteo Rosso, della Commissione Affari Sociali della Camera, e per il Comune di Genova, Lorenza Rosso, Assessore all’Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell’Eaaci, Stefano Del Giacco e Alberto Mantovani dell’Humanitas University, scienziato di fama internazionale. Del Giacco ha delineato le linee di ricerca di uno scenario che sarà sempre più importante in futuro: la Scienza dell’ambiente ed il rapporto con la salute nelle malattie allergiche. Mantovani ha illustrato le sorprendenti scoperte che stanno emergendo da una delle nuove frontiere della medicina: il ruolo dell’immunità innata nell’infiammazione. Erano inoltre presenti all’inaugurazione i past president della Società, in particolare Gian Luigi Marseglia, e tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo della Siaip nel corso degli anni e ad alcuni di loro sono andati dei riconoscimenti speciali. Oltre ad essi, l’Arcivescovo di Genova, Matteo Tasca.

Il congresso vede la partecipazione di oltre mille esperti nazionali e internazionali, che si confronteranno e discuteranno sui temi di allergologia e immunologia Pediatrica e molti altri argomenti nel campo della pediatria.

Il pediatra ha un’importanza primaria nella società attuale e un ruolo fondamentale per la prevenzione, perchè garantisce la salute futura dei cittadini. Inoltre, le politiche di prevenzione delle malattie in età infantile sono il modo per rendere possibile un notevole risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale. L’intervento del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato alla cerimonia inaugurale del XXVI Congresso Nazionale di Siaip, presiduto dai professori Michele Miraglia del giudice e Mariangela Tosca, ha sottolineato la necessità di un impegno crescente per una migliore salute e una crescita sana dei bambini: “Il nostro sistema sanitario oggi è sbilanciato, perciò va trovato un equilibrio a favore della prevenzione per cui viene stanziato solo il 5% delle risorse. E in quest’area area i pediatri possono fare molto. Alcune patologie di carattere allergico rappresentano una vera emergenza oggi nel nostro paese, insieme all’obesità. Le patologie allergiche, di carattere alimentare e non alimentare, sono in continuo aumento e possono in molti casi essere prevenute, per questo la pediatria deve avere le risorse per mettere a punto efficaci politiche di prevenzione e garantire la presa in carico precoce per interventi di cura più veloci e performanti. Questo per evitare malattie conclamate e ottenere anche un risparmio per lo stato”.

Il sottosegretario Gemmato ha voluto esprimere la sua posizione rispetto alle sfide che attendono il Ssn oggi: “Il nostro Ssn ha più di 45 anni, ed è la fotografia di una società e di una sanità completamente diverse da quelle attuali. Penso a tutte le patologie croniche di cui oggi ci occupiamo, penso alle innovazioni nel campo dei nuovi farmaci che offrono possibilità straordinarie di cura. Credo che oggi dobbiamo rivisitare il nostro Ssn, e lo possiamo fare con l’orizzonte politico di stabilità dato da questo governo. Penso che tutti questi fattori siano un’alchimia utile per poter migliorare. Vorrei anche ricordare che ancora oggi il nostro Ssn è il quarto sistema sanitario al mondo. Va difeso e rafforzato. Per questo puntiamo sui nostri professionisti della sanità.” A conclusione del saluto istituzionale, Gemmato ha voluto ringraziare il presidente Siaip Michele Miraglia del giudice e il Past President Gianluigi Marseglia per l’invito e ha rivolto un saluto a tutti i congressisti anche da parte del ministro Schillaci.

A testimonianza dell’interesse della politica in area allergologica, la presenza di Matteo Rosso, della commissione Affari Sociali della Camera, che ha ricordato il ruolo importante dell’allergologia pediatrica vista la elevata diffusione e la cronicità del problema allergie in Italia. Da qui la necessità di una adeguata prevenzione e di terapie personalizzate.