Bologna-Genoa, oltre duemila tifosi al seguito del Grifone: ecco come raggiungere il Dall’Ara

Genova. Sono 2.200 i biglietti acquistati finora nella prevendita del settore ospiti per Bologna-Genoa, in programma venerdì sera alle 20.45. La chiusura della prevendita (riservata ai possessori di Dna Genoa o Our Way) è fissata alle 19 di giovedì per i 300 tagliandi rimanenti.

La Società bolognese elenca le specifiche per raggiungere lo stadio a seconda del mezzo utilizzato. Il Dall’Ara è situato in città nel quartiere Costa Saragozza e dista 3 km dal centro, 3.5 km dalla stazione centrale e 7 km dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi.

IN TRENO

A richiesta della Questura di Bologna, TPER predispone un servizio apposito per i tifosi ospiti da e per la stazione centrale.

IN AUTO

Dalla A1 (Milano-Napoli): uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A14 (Bologna-Taranto): seguire indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A13 (Bologna-Padova): seguire le indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dal casello autostradale di Bologna Casalecchio, prendere l’uscita 1 della tangenziale direzione Bologna centro, sull’asse attrezzato imboccare la terza uscita che sbocca nella rotonda Onorato Malaguti, quindi prendere la prima uscita (Via Simone di Filippo dei Crocefissi, poi Via Caravaggio) fino al semaforo. Al semaforo svoltare a sx in Via Don Luigi Sturzo e proseguire diritto fino all’intersezione con Via Porrettana.

IN AEREO

Dall’aeroporto Guglielmo Marconi linee autobus BLQ shuttle per la stazione centrale, e poi la linea autobus 77 con fermata in Montefiorino.

INGRESSO E PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI

L’ingresso del settore ospiti è situato in via Menabue (laterale di via Porrettana).

I cancelli apriranno 2 ore prima dell’inizio dell’incontro. La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e la via Don Luigi Sturzo.