Genoa. Gilardino verso la trasferta di Bologna: “Sfidiamo la rivelazione del campionato. Le voci di mercato? Alleno dei professionisti”

Genova. “Test molto impegnativo contro una squadra che sa giocare molto bene a calcio, allenata bene e con giocatori di grandissima qualità esplosi quest’anno. Lavorano molto su rotazioni e posizionamenti, oltre che sulle singole individualità. Sarà una partita fondamentale per dare continuità di prestazioni, ovvero fare risultato“. Così Alberto Gilardino, senza giri di parole, ha voluto introdurre in conferenza stampa il difficile impegno di domani contro il Bologna dell’ex Thiago Motta.

Qualche conto con l’infermeria andrà fatto: “Mi auguro sempre di poter avere tutta la rosa a disposizione, ma dobbiamo fare i conti con alcune defezioni per febbre o acciacchi. Nell’ultimo allenamento prima di partire per Bologna faremo le dovute valutazioni. Thorsby ha avuto un problema al polpaccio, domani non ci sarà. Speriamo di poterlo recuperare in breve tempo. Lo valuteremo nei prossimi giorni. Ma chi c’è stato si è allenato bene. Vogliamo stupire ogni volta che giochiamo, anche contro la squadra rivelazione del campionato“.

In questi giorni è stato molto popolare l’interessamento di Tottenham e Napoli per Radu Dragusin. Il difensore rossoblù sta dispuntando partite di grande spessore, segnando anche il gol del pari contro l’Inter nella scorsa giornata. Gilardino commenta in maniera generica: “Voci del genere non fanno sicuramente bene, soprattutto in questo periodo. Io comunque mi fido molto dei giocatori perché li conosco quotidianamente come professionisti. Fin quando rimarranno qua so che vestiranno questa maglia con grande dignità e ardore agonistico. Poi mi auguro naturalmente che non vada via nessuno, ma il mercato è talmente variabile che può succedere di tutto”.

Piena fiducia per Retegui e Messias: “Mateo è stato fuori parecchio, arriva da un percorso completamente diverso dagli altri giocatori che erano qua. Arriva da un campionato fatto in Argentina, non si è mai fermato e ha avuto questo infortunio che a lungo lo ha tenuto fuori. Stiamo cercando col lavoro di tornare al 100% della condizione. Dopo la gara di Bologna ci sarà tutto il girone di ritorno. Tutti noi ci aspettiamo che possa portarci dai 10 ai 13 gol, che possa andare all’Europeo e faccia grande il Genoa. Indipendentemente che sia in campo domani dal primo minuto o a gara in corso, Retegui è un giocatore importantissimo per noi così come lo sono tutti in questa rosa. Junior è dentro fisicamente e con la testa, ha grande voglia. Può farci fare il salto di qualità. Come per Retegui, ci aspettiamo tanto da lui: è giocatore che può cambiare davvero gli equilibri di una partita”.

Zero volontà di stravolgere situazioni tattiche, ma di modellarle in base alle caratteristiche dei giocatori in campo. Questa la filosofia del tecnico rossoblù, che si aspettava esattamente il percorso che il Genoa ha passato in questa metà stagione: “Se abbiamo fatto 20 punti e abbiamo intrapreso questo percorso, è perché ci meritiamo questo in questo momento. Inutile andare a pensare ai punti persi a Frosinone, Cagliari e Monza, pur facendo partite importanti e giocando a calcio. Dobbiamo pensare a quello che siamo ora, ma soprattutto a dove possiamo arrivare. È fondamentale e determinante”.