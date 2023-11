Treni, quattro week end da incubo per il nodo genovese: cancellazioni, variazioni e (forse) bus sostitutivi

Genova. Modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Intercity nei prossimi fine settimana, 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 novembre, e 1-2-3 dicembre per i lavori infrastrutturali in corso e la necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente dalle ore 22 del venerdì alle 22 della domenica.

Treni Intercity tra Ventimiglia/Savona/Genova e Milano o Roma e viceversa subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Previste, ove possibile, riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili disagi, soppressioni e ritardi. Eccezione per l’Intercity 689 Milano-Ventimiglia che nelle giornate di venerdì circola regolarmente nell’intera tratta.

Per quanto riguarda i treni Regionali: da Milano per Savona/Imperia/Ventimiglia, da La Spezia e Sestri Levante per Genova e località del Ponente ligure (Savona, Imperia, Ventimiglia) del servizio urbano Genova Voltri – Genova Nervi, saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Savona e Genova o tra Cogoleto e Genova.

Prevista la riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare una nuova pianificazione del proprio viaggio. “I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus”, comunica l’azienda.