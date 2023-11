Serie B, Modena vs Sampdoria LIVE: canarini subito in avanti

MODENA 0 – SAMPDORIA 0

Il Modena, incaricato del calcio di inizio, prova subito ad attaccare e dopo 15 secondi mette a referto la prima conclusione verso la porta. La effettua Tremolada dal limite. Palla però incrociata che si spegne sul fondo.

1′ Pirlo opta per il modulo ad “albero di Natale”. Spazio quindi al 4-3-2-1 per i blucerchiati, oggi in trasferta ma con la divisa di casa opposta alla classica maglia gialla con inserti blu della squadra modenese.

Partita importantissima per la Sampdoria. La formazione di Andrea Pirlo deve dare continuità alla bella vittoria contro il Palermo. Farlo è necessario per abbandonare le zone calde della classifica e provare a puntare l’ottavo posto, l’ultimo utile per disputare i playoff. Non sarà facile contro gli emiliani. I canarini di mister Bianco sono quarti in classifica a quota 22. Dieci punti in più rispetto ai blucerchiati. Ma la vittoria contro i rosanero e il pareggio contro la capolista Parma devono fornire alla Sampdoria la fiducia necessaria per provare a cambiare marcia.

Le scelte degli allenatori

Modena: Gagno; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada, Manconi; Bonfanti. A disposizione: Seculin, Cauz, Cotali, Guiebre, Pergreffi, Vukusic, Battistella, Bozhanaj, Giovannini, Mondele, Abiuso, Falcinelli. Allenatore: Bianco.

Sampdoria: Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Esposito, Borini; De Luca. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, A. Conti, Costantino, D’Amore, Stojanovic, F. Conti, Panada, Ricci, Askildsen, Delle Monache, La Gumina. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Cortese e Bahri. 4° ufficiale: Caldera. Var: Meraviglia. Avar: Serra.