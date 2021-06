Grave incidente sul lavoro in una macelleria in Val Bisagno, 33enne si taglia un braccio

Genova. Un uomo di 33 anni si è gravemente ferito mentre era al lavoro in un supermercato a Molassana, in piazzale Bligny, in Val Bisagno.

Il dipendenti della Tigullio Carni maneggiando uno strumento di lavoro, si è tagliato un braccio recidendo anche un’arteria. La dinamica è tuttavia ancora da chiarire.

E’ successo in mattinata. I colleghi hanno subito attivato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i militi di una pubblica assistenza che hanno trasportato il macellaio all’ospedale San Martino.