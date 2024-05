Elezioni 8-9 giugno, in Liguria al voto anche 125 comuni: ecco chi eleggerà il nuovo sindaco

Genova. Non solo europee: sabato 8 e domenica 9 giugno in Liguria si vota anche per l’elezione dei sindaci di 125 comuni, tre dei quali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dunque con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (il ballottaggio è fissato per il 23 e 24 giugno). Si tratta di Albenga, Rapallo e Sanremo.

Le elezioni amministrative 2024 si terranno dunque in concomitanza con le elezioni europee, e in tutta Italia saranno 3.701 i comuni chiamati alle urne nel secondo fine settimana di giugno, per un totale di quasi 17 milioni di votanti. Seggi aperti quindi il sabato (dalle 15 alle 23) e la domenica (dalle 7 alle 23) per consentire il maggior afflusso di persone possibile.

In Liguria la stragrande maggioranza dei comuni che andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco, la giunta e la composizione del consiglio comunale sono in provincia di Savona (40) e di Genova (39). I restanti si dividono tra la provincia della Spezia (17) e di Imperia (29), dove a fare la parte del “leone” è Sanremo con i suoi quasi 53mila abitanti.

Tornando alla Città Metropolitana di Genova, i Comuni che vanno al voto l’8 e 9 giugno sono come detto 39. Il più grande è Rapallo, dove il sindaco uscente Carlo Bagnasco appoggia la candidatura di Elisabetta Ricci, rappresentante del centrodestra. a sfidarla il candidato civico Armando Ezio Capurro.

Occhi puntati anche su Lavagna, dove il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra Gian Alberto Mangiante si è ricandidato contrapposto al candidato Pd-Movimento Cinque Stelle Claudio Lapetina, e su Santa Margherita Ligure, dove il sindaco uscente Paolo Donadoni, civico vicino al centrodestra, non si ricandida ma appoggia la corsa del suo vice sindaco, Emanuele Cozzio. A sfidarlo il candidato dell’alleanza Pd-M5s Guglielmo Caversazio.

Elezioni amministrative 2024, i comuni al voto in provincia di Genova

Gli altri comuni in provincia di Genova in cui si vota per eleggere il nuovo sindaco sono:

Avegno (2.519 abitanti)

Bargagli (2.558)

Borzonasca (1.834)

Busalla (5.168)

Campo Ligure (2.790)

Campomorone (6.482)

Carasco (3.770)

Castiglione Chiavarese (1.580)

Cogorno (5.724)

Coreglia Ligure (267)

Davagna (1.857)

Fascia (73)

Fontanigorda (244)

Gorreto (94)

Isola del Cantone (1.392)

Lavagna (12.315)

Leivi (2.404)

Lorsica (412)

Lumarzo (1.433)

Mele (2.592)

Mezzanego (1.483)

Mignanego (3.495)

Moconesi (2.437)

Moneglia (2.589)

Montebruno (207)

Ne (2.130)

Neirone (843)

Recco (9.464)

Rezzoaglio (875)

Rossiglione (2.560)

Santa Margherita Ligure (8.575)

Santo Stefano d’Aveto (991)

Savignone (3.038)

Serra Riccò (7.615)

Sori (4.018)

Tiglieto (476)

Tribogna (566)

Uscio (2.141)

Elezioni 2024, i comuni al voto nelle altre province liguri