Genova Blue District, domani l’evento culturale dal titolo “Acqua e vita: Sapere & Agire” organizzato dall’associazione International Inner Wheel,

Genova. Domani, venerdì 5 aprile, a partire dalle 16,30 al Blue District di via del Molo, si terrà un importante evento culturale dal titolo “Acqua e vita: Sapere & Agire“, organizzato dall’associazione International Inner Wheel, radicata sul territorio ed impegnata nel promuovere il benessere e l’empowerment delle comunità in tutto il mondo.

L’evento, ospitato nell’innovativo spazio del Blue District di Genova, si inserisce nelle iniziative organizzate dall’associazione per celebrare i 100 anni dalla sua fondazione a Manchester, nel Regno Unito, promuovendo significativi progetti di sviluppo sociale e umanitario, e sensibilizzando l’opinione pubblica su questioni cruciali che riguardano il territorio.

Il programma prevede l’ingresso con visita alla nuova “Inspiring room” del “Village”, spazio multimediale dedicato alla biodiversità marina e del clima e i saluti della governatrice del Distretto 204 Nika Filipponio Marinello. Seguirà la relazione di Claudio Oliva, direttore job center, dal titolo “Il Blue District ed il suo ecosistema, sostenere l’innovazione sostenibile“. Verrà poi presentato il video “Acqua e vita” con le relazioni del professor Paolo Guidetti e della dottoressa Marilù Cavallero, dal titolo “Neutre-Based Solution- tra natura e artificializzazione del mare“. Verrà poi proiettato il vide “Recupero funzioni eco- sistematiche, in sistemi degradati dall’uomo” e a chiudere la lezione della professoressa Elena Parodi dal titolo “Sup-Porti, la stampa 3D in argilla per la biodiversità marina“.

«Siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento dell’international Inner Wheel nel nostro Blue District- dichiara l’assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca Francesco Maresca– perché il progetto in questione riguarda il mare, naturale cornice del nostro territorio, vita ed essenza della nostra città. Un mare che va protetto con rispetto e consapevolezza, giorno per giorno tutti insieme, ognuno nel proprio ruolo e con le proprie specificità. ll tema della sostenibilità ambientale non è una semplice moda da seguire; il rispetto per il mare e per l’ambiente sono valori fondamentali della nostra comunità e noi dobbiamo considerare un dovere trasmettere alle future generazioni un mare e un ambiente se possibile ancora più puliti di quelli che abbiamo ricevuto in eredità».